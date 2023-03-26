傑出準教師選舉 49人獲嘉許

【本報訊】教師職業操守備受社會關注。「香港傑出準教師選舉」昨日舉行，共嘉許49位準教師，以肯定他們的教學能力及教育熱誠。有得獎者已踏入社會工作逾15年，毅然重拾老師夢；亦有得獎者受高中老師鼓舞，決心成為老師。教育局副局長施俊輝表示，為加強教師對國情的認識，停滯3年的新入職教師內地學習團即將復辦，預計最快下月成行。

第10屆「香港傑出準教師選舉」由香港新一代文化協會及香港準教師協會合辦，今年共有132位來自9間本地大學的準教師報名，報名人數創歷屆新高。施俊輝表示，相信得獎者能為本港教育隊伍注入新動力，有助推動教育事業薪火相傳。

新入職教師內地學習團復辦 施俊輝又透露，因新冠疫情而停滯3年的內地交流團即將復辦，教育局將於下月起先舉辦新入職教師內地學習團，地點包括大灣區、北京、上海和武漢，學習團預計為期3至4天。

而在49位獲嘉許的準教師中，金獎得主之一，就讀香港教育大學英國語文教育榮譽學士的黎祉盈表示，自中學時期已想成為老師，皆因高中時期有朋友受情緒病困擾，惟幸得到老師的開解，甚至在畢業後都仍與朋友保持聯絡，關心其狀況，恩師的出現使她立志成為老師的決心更加堅定。

投身社會15年 重返校園追夢 至於同樣奪得金獎，修讀幼兒教育深造文憑的陳娟秀則形容如追夢成功。她透露自己曾在幼兒健身中心任職逾15年，受家人及朋友的鼓勵，毅然決定重返校園重拾老師夢，今次奪獎感到獲肯定。