鼓勵青年創業 近半受訪者冀免租

【本報訊】政府早前推出一系列措施以支援青年人創業，但有機構昨日發表有關香港青年發展藍圖的問卷調查，發現有近40%受訪者認為該藍圖對青年人創業的內容不足夠。明匯智庫項目主管及新經濟創出路創辦人梁殷欣認為「授人以魚不如授人以漁」，不應只着眼給予支援和補助，政府可多鼓勵年輕人探索創業方向，自主研究相關資訊。

晉峰青年商會於上月20日至本月13日進行「企業杏林X香港青年發展藍圖」問卷調查，成功訪問了315人。調查結果發現，認為青年發展藍圖內容足夠的人數僅得22%；認為不足夠的人有約40.9%；另有約37.1%人僅認為尚可。

憂法規不同 窒礙北上發展 至於政府提出的多項措施，最多受訪者認為有幫助的是包括創業資助和輔導服務的一系列支援，有37.1%；惟成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」則僅得12.4%人認為有幫助的措施，佔比率最小。而社會可如何鼓勵青年人創業，有44.8%受訪者認為政府可覓地方建築青年創業基地，商戶免付租金；另有21%受訪者認為大型地產發展商向一些優秀項目豁免租金等。

青年人到大灣區創業，不少人擔心內地法規與香港或有不同，認為沒有實際經驗難以北上發展。香港中小企業工商聯合會會長鄭綺文則指不少青年人對於內地創業的須知尚有不足，建議想創業的年輕人應先了解當地的市場環境。

梁殷欣