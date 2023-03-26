政總外暴動 12人囚48至63月

築傘陣撬磚掟燃彈 官斥視法治如無物 2019年9月29日金鐘政總外發生暴動，大批示威者被捕，當中12人被控參與暴動罪，10人認罪，包括一名註冊醫生，其餘兩人受審後被裁定罪成。12名被告昨在區院被判入獄48至63個月，區院暫委法官鄭紀航指參與涉案暴動的人數超過500人，他們在光天化日下築起傘陣，又批評被告膽大妄為、肆無忌憚，視法治和秩序如無物，現場如小型戰場，判刑必須具阻嚇性。

罪成被告包括註冊醫生 12名被告依次是馮嘉文（42歲，電腦技術員）、歐陽志堅（45歲，廣告從業員）、古家華（31歲，測量員）、李德軒（28歲，程式設計員）、張馨文（23歲，學生）、譚宇權（25歲，客戶服務員）、陳澍峰（23歲，學生）、邱偉濤（27歲，商人）、林昊生（25歲，學生）、林耀俊（26歲，學生）、謝達志（31歲，醫生）及陳海蓬（28歲，商人），他們同被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外參與暴動。除馮嘉文及陳海蓬審訊後被定罪外，其餘10人均認罪。

法官判刑時引述辯方求情陳詞。代表謝達志的大狀則稱，被告之後或會面對醫委會紀律聆訊，註冊醫生資格有機會被吊銷。但法官指，此罪行與行醫無關，未必會撤銷資格，考慮到他在新冠肺炎期間，曾冒感染風險照顧病人，故給予相對多的刑期扣減，判囚48個月。

案發日暴動人數逾500 代表邱偉濤的大狀求情時指，執法人員拘捕被告時，曾施以過分武力，瘋狂追打，惟法官指，被告被捕時不斷掙扎，而最終傷勢亦不嚴重，批評被告說謊、顛倒是非，諉過於人，反映他悔意有限，判囚51個月。

法官判刑時指，參與涉案暴動的人數超過500人，他們在光天化日下築起傘陣，向政總投擲硬物及汽油彈，又破壞公物及撬磚。即使水炮車出動，他們仍然沒有散去，惡意挑釁及攻擊政府，形容他們無法無天、目無法紀。若非執法人員及時展開拘捕行動，暴動很可能會愈演愈烈。

而政總代表政府運作核心，示威者挑戰香港政府的意味昭然若揭。各被告均身攜各種裝備，法官認為他們參與程度不是最低。法庭採納64個月監禁為所有被告的量刑起點，不認罪的兩名被告分別獲酌情減刑，分別判62.5及63個月。其餘認罪的被告，則分別判監禁48至51個月。案件編號：DCCC 240/2021