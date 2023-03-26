醫健：「齒生」有你：甚麼時候用牙套？ 補牙vs牙套

牙套或牙冠是一種常見的牙齒修補方法，當牙齒破壞程度較嚴重，簡單補牙已不能修補牙齒至恢復正常咬合功能時，牙醫便會考慮牙套治療。牙套除了能保護牙齒，同時亦可改善牙齒顏色、形狀、排列等功用。以下是適用情況：

（1）牙齒受撞擊而碎裂

（2）牙齒出現裂紋，增加咬裂風險

（3）重複修補的牙齒

（4）更換現有的牙套

（5）先天性牙齒發育不良而出現缺損

（6）根管治療後引致牙齒脆弱

（7）牙齒嚴重變色，影響外觀

（8）非正常使用下的牙齒耗損 （例如硬物磨損、酸素侵蝕）

補牙物料種類有瓷粉（複合樹脂）、銀粉（銀汞合金）、玻璃離子黏合劑和臨時補牙物料，而牙套物料有金屬合金、全瓷、搪瓷（瓷+合金）、塑膠和不銹鋼。牙套物料一般較補牙充填物堅固，能夠承受較大的咬合力，特別是修補需要咀嚼食物的前臼齒和臼齒。

補牙時，修磨牙齒範圍較少，能於一天內在診所完成治療，收費較低。一般來說沒有太多的後遺症，亦由於覆蓋範圍細，易於診斷、重造和維修。

至於牙冠，修磨牙齒範圍普遍較多，視乎物料類別和覆蓋範圍。由於是度身鑄造，製作需時，普遍到診兩次或以上。傳統方法需要印製牙模並配合牙科工場完成，新方法利用電腦輔助掃描和製造開始普及，費用較傳統牙套昂貴。由於需要磨走牙齒琺瑯質和象牙質，後遺症視乎修磨牙齒範圍，相對較常見。同時亦較難察看和診斷，不太可能維修，多數要重新鑄造。

選擇牙套作為牙齒修復治療有利亦有弊，每個臨床個案稍有不同，牙醫會先替病人的口腔作詳細檢查，建議可行的方案並解釋清楚每個方案的利弊，最後落實病人能接受的治療方式。不論採用哪種牙齒修復治療，定期約見牙醫檢查，好好保養至為重要。香港大學牙醫學院齲齒學高級臨床教師黃慧兒