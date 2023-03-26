葵涌廣場食肆炒米粉 菌超標14倍

【本報訊】葵涌一食肆被揭含菌量超標。食物環境衞生署食安中心前日（24日）公布，葵涌廣場地下某食肆的炒米粉，被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，而中心跟進調查時發現，有關食肆已暫停營業，當局會繼續跟進。

發言人指出，中心跟進一宗相關事件時，從涉事食肆抽取上述炒米粉樣本進行檢測。結果顯示，該樣本每克含150萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意，意味涉事食品超標14倍。

早前接進食後不適投訴 食安中心回應表示，中心早前接獲一宗投訴，指在有關食肆進食星洲炒米後不適。中心隨即派員到有關食肆調查，並抽取食物樣本進行檢測，遂得出以上結果。相關調查仍在進行中，中心會繼續跟進事件及採取適當行動。

中心提醒，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或儲存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。