招海外護士 能力恐缺失 當局稱 提量後提質

本港公營醫療體系面對長期人手不足，政府建議修例引入海外護士，非本地培訓經「特別註冊」的護士，在指定機構受聘一定年期，並獲僱主確認表現滿意就可以免試註冊，但有議員擔心語言是否成為限制令海外護士無法來港。政府昨日表示，如工種未必直接與病人溝通，或考慮海外護士毋須精通中文亦可受聘；又指面對前線護士數目不足，隨時影響服務質素，所以要先提「量」後提「質」。

據現時的《護士註冊條例》，海外護士須要通過護士管理局舉辦的執業考試才可以有牌照。不過，政府擬修例引入海外護士，當中包括增設特別註冊途徑，不論是否香港永久性居民，只要在指定機構做滿一定年期而又獲指定機構滿意表現，即有牌照，毋須考試。

就工種作語言標準調整 對於社會關注護士質素問題，當局補充指，相關人士須在本來的國家或城市要有一定的臨床經驗年期才可來港，加上在香港會有資深的醫生、護士評估其表現。

當局又指，考慮到本港大部分病人或會使用中文，但如果有些崗位未必一定使用中文，例如衞生署內的工作，不需要直接面向病人，可考慮不需使用中文，不同工種未必直接與病人溝通，醫院管理局或衞生署會作出相應標準。

面對醫護短缺，當局承認醫管局的「缺口」特別大，需要先提升人手數量，再提升質素，又指出現時的情況是7個護士可能做了10個人的工作，若政府不能夠處理這個問題，對前線同事構成不公平，認為有足夠「量」的醫護人員，才可以提升「質」，沒有「量」的時候，有時會影響服務質素。

培訓至補充人手存滯後 當局又指，現時每年培訓的護士人數已大幅提升，每年有近3,000人，但培訓會有滯後，需要一定時間方可填補人手，才能再提升質素。