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荃灣反交通違例 兩日發861牛肉乾

違泊車輛被拖走。 違泊車輛被拖走。
違泊車輛被拖走。
【本報訊】為保障道路安全，執法部門於上周四起一連兩日（23至24日），在荃灣區採取嚴厲執法行動，主要針對違例泊車、車輛在巴士站內違例停泊而造成阻礙，以及其他影響道路安全的違法行為。行動期間，人員共發出861張定額罰款通知書、45張法庭傳票及拖移4輛造成嚴重阻塞的車輛。
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