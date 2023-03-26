政府研港鐵高層 花紅與表現掛鈎

【本報訊】政府調整港鐵票價機制，「生產力因素」將以本地物業利潤掛鈎扣減。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，港鐵面對鐵路老化問題，需投放更多資源進行保養維修，亦要保持財政狀況穩定，而港鐵賣樓的方法為港鐵帶來巨額收入，有助減少票價。另外，為配合下月恢復高鐵長途服務，他已促請港鐵增添人手售票。

林世雄在電台節目指出，已盡很大努力才能得出有關方案，重申未來鐵路維修開支龐大，錄得高的「基本業務利潤」的機會很低，因此不適宜以「基本業務利潤」掛鈎車費，希望市民理解政府是用心良苦。

他又指，只有本港物業發展的收益會被歸入「可加可減」機制，並非同港鐵總盈利掛鈎，是由於近年港鐵業務有負增長的問題，單以鐵路業務發展較難帶來高收益，但若港鐵公司出售物業的話，反而收益更加巨大。他補充，新計算方法下，物業收入會帶出基本票價的減少，扣減的幅度是「累進式」，與現行的利潤分享計劃不會影響基本票價的方法不同。

促增人手售高鐵票 對於近年港鐵頻頻出現事故或信號故障，林世雄表示，正研究港鐵管理層花紅要與工作表現掛鈎，但就未有詳細交代細節。

另外，高鐵下月全面恢復長途服務，連日有市民到西九龍站大排長龍購票，林世雄指，已要求港鐵增加人手加快售票，預期臨近復活節和五一黃金周，高鐵出行需求會進一步增加，港鐵會加強服務。另外當局亦正研究在更多地方售票，方便市民。