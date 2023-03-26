十字路撞車 的士再撼橋躉5人傷

【本報訊】昨日凌晨4時許，兩輛載客的士在油麻地加士居道與佐敦道交界十字路口相撞，其中一車失控剷上加士居道天橋底花槽，車頭繼而猛撼橋躉。意外中，兩車車頭俱損毀，其中一車姓陳（64歲）的哥與姓古（42歲）和姓池（39歲）男女乘客，與另一車姓周（65歲）的哥及姓陳（44歲）男乘客，分別報稱胸口痛楚及頭暈，5人同須由救護車送院救治。執法人員封鎖現場，以便調查意外經過及原因，以及了解是否有車輛衝燈肇禍。受事故影響，現場交通一度受阻。

大潭道私家車自炒撞甩泵把 另外，昨日凌晨零時許，一輛掛上P牌的私家車，沿赤柱大潭道往石澳方向行駛，當駛至近浪琴園對開右彎，疑因天雨路滑失控，車輛先撞向左邊護土牆，繼而反彈至對面線，車尾撼向行人路石柱後始告停下。有途經駕駛人士見狀，擔心有人被困遂報案求助。

多輛消防車接報趕至，當時私家車上兩人已自行離開車廂，其中姓唐（19歲）男司機右手肘擦傷，需接受包紮護理，而姓張（19歲）男乘客沒有受傷。肇事私家車車頭毀爛、泵把脫落，部分汽車零件碎片散落地上，意外原因有待調查。