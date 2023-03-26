港燈燃料費加4.9% 每戶再多付17元

【本報訊】中電及港燈自今年元旦起電費按年分別加19.8%及45.6%，港燈上周五（24日）公布4月燃料調整費，突破90仙的界線，4月1日起每度電的燃料調整費由3月的86.4仙升至90.6仙，加幅達4.9%。以2021年每戶平均每月用電量411度電作計算，每家庭用戶4月的電費約為723.7元，較3月706.43元增加17.27元，約2.4%，亦較去年同期的493.53元大幅飆升46.6%。港燈回覆本報查詢指，預計燃料調整費可在年中左右相應回落。

電費按年加45.6% 經調整之後，4月平均淨電價增至205.1仙，按年增加36.6%；與去年1月相比之下，加幅更加超過達51.6%。港燈表示，儘管國際燃料價格近月開始下調，但因為「燃料調整費」機制和實際運作，市場價格的變動反映在「燃料調整費」時，約有數個月的滯後，致令4月份的燃料調整費仍然需要有所調整。惟當前的國際燃料價格下降趨勢如果持續，預計燃料調整費可在年中左右相應回落。

中電3月的燃料調整費為每度電62.8仙，而4月的則暫未公布。中電早前表示在4至6月有特別回扣，其燃料調整費不會高於3月份水平，故預料只會凍價或減價。按照《管制計劃協議》，兩電需按月調整燃料費，幅度一般按前3個月的平均實際燃料成本釐定。

而每年3月份的燃料費則利用前兩個月年度電費檢討預測的每度電應收燃料成本帳戶調整，以及每年1月份實際每度電應收燃料成本帳戶調整計算，再得出燃料調整費數值。兩電每年首兩個月的燃料調整費由按年度電費檢討中釐定，故按月調整由每年3月份開始。