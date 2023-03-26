三隧分流勢徒勞 倡再建海底隧道

繁忙時段無力解救 靠加費遏車流 港府敲定「三隧分流」方案，今年8月2日起首階段實施3條過海隧道「633」固定收費安排，即西隧私家車收費下調至60元，東隧、紅隧劃一加價至30元，並擬定今年底第二階段實施「不同時段不同收費」，但被質疑或會導致三隧齊塞。運輸及物流局局長林世雄昨表示，因應通關復常後，車流量有所上升，期望新收費措施有助紓緩繁忙時段塞車的困擾，期望第二階段方案實施後，三隧車流可減少10%。他又指，雖然東鐵綫過海段通車後有助減少過海隧道之車流量，惟車量仍多於隧道可容納的數量，認為需要建設第4條過海隧道。

林世雄在電台節目上表示，新收費方案以「兩步走」過渡階段推出，是因應疫後復常，讓市民適應，本港自年初與內地通關後，復常速度加快，人流及車流增加，有需要加快實施「兩步走」，解決高峰時段隧道擠塞問題，期望第二階段方案實施後，三隧車流可減少10%，理順三隧車流分布。

林續稱，首階段收費方案是中途方案，雖然紅隧和東隧收費加幅相對溫和，但會鼓勵部分駕駛者轉用公共交通工具，有人亦會因收費差距收窄而由紅隧改行西隧。至第二階段收費方案，周一至六的繁忙時段隧道費較高，但整體有八成時間，過海費用都會減少，期望可做到減少繁忙時段車流，改變駕駛者在繁忙時段出行習慣。

指措施可改善兜路問題 他又指，以往駕駛者會基於隧道費考慮而繞道，料在新收費下會改善，以紓緩其他道路擠塞。林又提到，東鐵綫過海段通車後，對過海隧道有紓緩作用，但隧道行車量仍高於容量，有需要興建第4條過海隧道。現時過海隧道都經九龍，車流集中在西九龍、紅磡和觀塘，政府計劃在交椅洲人工島，興建第4條過海隧道，接駁新界和港島，疏導過海車流。