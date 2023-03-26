劣質團翻生 旅發局承認影響體驗

【本報訊】本報日前報道有議員指不少內地旅客在土瓜灣等舊區與市民爭食兩餸飯，甚至昔日的劣質平價內地訪港旅行團亦同時「翻生」。旅遊發展局總幹事程鼎一表示，雖然做法未必違例，但會影響旅客體驗，同時會引起居民與旅客之間出現矛盾，強調當局會正視及跟進，希望有關情況不再出現。

旅監局稱有巡查 正值本港進入復常步伐、港府大灑金錢「省靚」香港招牌之際，議員楊永杰日前表示，近日接獲市民求助，指土瓜灣重現大量劣質旅行團，包括接載內地遊客到平民餐廳食兩餸飯，更以不良營銷手法向其賣假藥，他認為所謂的「你好，香港！」竟然「係畀呢啲嘢人哋睇」，質疑難以再吸引旅客之餘，其擾民程度更難以令居民「開心」，促港府正視及解決事件。

由於旅客眾多，行人路被「逼爆」。楊亦指在最高峰時一度約有40架旅遊巴在區內游走，以偉恆昌新邨、庇利街和崇安街交界最為嚴重，對區內居民造成嚴重影響。

另一議員江玉歡同樣收到街坊求助，指有不少內地旅客被帶到非旅遊區強迫購物，買一些所謂的免稅品和香港特產。

就最近土瓜灣一帶的情況，旅遊業監管局日前重申，現時每日均有派員到接待內地入境旅行團的商店進行巡查，對威逼購物行為採取零容忍態度，而旅遊業新規管制度亦於去年9月1日全面實施，強調威逼購物屬刑事罪行，任何人一經定罪，最高可罰款10萬元及監禁兩年；另設立舉報熱線，供任何人士包括旅客及市民提出查詢、投訴及舉報。