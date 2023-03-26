業界研搶婦女大專人才

【本報訊】本港漸步入復常，惟旅遊業界出現人力荒。有酒店業界人士表示，自旅遊業全面復常以來，訪港旅客人數理想，大部分酒店入住率均高達七成，料復活節長假期大致相若，但酒店業人手短缺嚴重，認為長遠難以應付日後客流，正研究從婦女及大專院校等引入人手。有議員則透露，各界正為五一黃金周準備，包括積極招聘人手，有信心能應付屆時客流需求。

旅遊界議員姚柏良指，酒店業相比疫情前已流失三成人手，約涉1.2萬人，多以前線員工為主，而本港旅行社亦減半，致導遊及司機仍然缺人；航空地勤亦減少約兩萬人手，令航空公司在恢復航線或增加航班時困難重重。

議員籲推紓緩措施 他預料，五一黃金周訪港旅客會上升，但未有具體統計數字，強調各界正積極招聘人手，又指本港入境旅遊多以自由行為主，旅行團卻佔少比例，有信心能應付屆時客流需求。但他仍促請政府能推出短期紓緩措施，包括適度地容許服務業輸入外勞，維持本港旅遊業界質素，以免影響來港旅客體驗。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，自本港旅遊業復常以來，訪港旅客人數理想，大部分酒店入住率均高達七成，料復活節長假期相若，惟各行各業人手皆短缺，酒店業更甚，現職員工經常加班，加上疫下很多人轉投保安行業，以致招聘「炒散」亦較之前困難，甚至「出高價請都請唔到人」，要長遠應付日後客流或有困難。

她透露，已與港府及勞工處開會，探討釋放婦女、更新人士及少數族裔勞動力的可能性，另會向各大專院校着手，為學生提供實習機會，以增加業界人手。