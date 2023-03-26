旅客增 接待難追 旺季勢見財化水

復常後訪港人次回升 內地客單日10萬 在香港與內地通關後，本港旅遊業全面復常，惟業界卻人手短缺。旅遊發展局總幹事程鼎一指內地旅客入境香港，上周回復至疫情前四成半，周末單日人次達10萬，而東南亞地區包括泰國及菲律賓等旅客，訪港人次回復至疫情前六成，日本、南韓等旅客則回復四成半，他認為旅遊業復甦得不錯，但接待力不足，指旅行社、導遊及司機等職位空缺達三分一以上，酒店業人手更未完全恢復，面對「五一」旅客訪港的高峰期，有需要做好質量把關及增加接待能力。

程鼎一昨在電台節目中表示，現時訪港旅客人數回復進度好，當中作為最大客源的內地旅客，亦已恢復至疫情前四成半。他相信內地人的出行習慣還未復常，目前外遊仍以港澳地區為主，認為這對香港有利。另一邊廂，開關後的郵輪回港速度亦算快捷，他指當中有16間公司將安排船期來港，包括有一間公司會以香港為母港，政府初期會向郵輪公司提供優惠補貼。

遲開關須做好宣傳 他預料「五一」會是下一個旅客訪港的高峰期，望訪港人次可達到疫情前一半，惟認為有需要做好質量把關，以及進一步增加接待能力。他解釋，香港是全球最遲開關的地方之一，因此有必要做好宣傳工作，其中港府更已預留12億元，而旅發局亦會繼續推廣香港綠色旅遊和西九龍藝術文化區，並帶同業界海訪宣傳。

3分1相關職位懸空 雖然遊客增多，但他指旅行社、導遊及司機等職位空缺達三分一以上，酒店業人手更未完全恢復，令房價上漲，不過房間供應充裕，料未來房價會慢慢回復。他強調過去兩年較本港快復甦的地方，均須同樣處理接待能力不足的問題，包括航空公司空運能力，故認為本港並非例外。

內地旅客入境香港，上周已回復至疫情前四成半，周末單日人次更達10萬。 程鼎一