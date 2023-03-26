連日天氣不穩 驟雨雷暴伴低溫

【本報訊】天氣不似預期，本港昨日迎來今年首個黃色暴雨警告，令市民甚為狼狽，展望今日亦有驟雨及雷暴，氣溫下降，至下周初最低氣溫在攝氏19度左右，風勢逐漸增強，仍然有幾陣雨。連日來天氣不穩，市民外出前謹記帶備雨具。

踏入春季，低壓槽開始變活躍，不時影響華南地區。天文台指出，根據最新預測顯示位於華南北部的低壓槽會在上周後期移向華南沿岸，廣東地區天氣會漸趨不穩定，而且該低壓槽亦有機會為本港帶來今年第一場雷暴。根據預報圖，與低壓槽相關的雨區在上周五（24日）逐漸靠近廣東沿岸。

冷鋒靠近廣東沿岸 而一道低壓槽正為廣東內陸帶來雷雨，預料該低壓槽昨日（25日）發展成一道冷鋒，並在稍後靠近廣東沿岸。昨日上午8時，天文台錄得氣溫攝氏25度，相對濕度86%。昨日大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光及沿岸有薄霧，稍後驟雨較多及有一兩陣狂風雷暴，日間最高氣溫約攝氏26度，吹和緩至清勁東南風，稍後轉吹東至東北風。