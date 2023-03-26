雨雹一到基建響警號 浸屯院癱主幹道

惡劣天氣旋風式襲港3小時，市民昨經歷一個風雲色變的下午，本港繼2021年9月落雹後，多區昨再現冰雹，其中天文台西灣河氣象站昨午3時更拍攝到類似冰雹，亦接獲市民報告目睹冰雹。天文台昨午發出今年首個黃色暴雨警告信號，受惡劣天雨影響，各區亂象湧現，其中屯門醫院急症室水浸，病人需暫時轉院，再度敲響基建警號。黃大仙中心亦一度天花漏水變「水舞間」。黃雨下本港多區主要幹道出現水浸一度癱瘓，以新界區最為嚴重，車輛要涉水而行。

天文台昨午12時20分發出今年首個黃色暴雨警告信號，並在下午3時20分取消。天文台亦於昨午12時30分發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港，同時本港在短期內或受冰雹影響，其後再度於下午5時35分提醒市民或落雹，是昨天內第二度提醒或落冰雹。

位於西灣河的氣象站在昨午約3時6分，拍攝得類似冰雹出現，同時該區雷達圖有強回波，天文台另亦接獲冰雹報告。翻查資料，本港對上一次落雹是在2021年9月16日，其中將軍澳更有冰雹從天而降，噼噼啪啪砸在將軍澳環保大道一帶。

產房手術室漏水需停用 多區豪雨侵襲，近期屢次發生墮物漏水事故的公立醫院亦受波及，其中屯門醫院急症室及手術室大樓地下部分位置出現水浸，12名召喚救護車的病人暫轉往博愛及天水圍醫院，自行到院求醫的病人則需等候較長時間，院方緊急搶修及清理瘀塞的雨水井。至下午4時，院方完成維修及清潔消毒，救護車恢復將病人送往醫院急症室，惟因手術室大樓天台位置出現漏水，9樓產房手術室暫時停用，須緊急維修，院方預留主座手術室作備用。記者前往屯門醫院視察急症室情況，發現急症室候診位置只得小量市民等待，醫院亦將有需要的病人進行分流，情況較緊急的患者轉移至病房內，期間有清潔工人拿地拖清理積水。

黃大仙中心南館的地下樓層昨在黃雨期間出現天花漏水，水流傾瀉而出猶如瀑布，形成室內「水舞間」。市民梁小姐憶述，當時餐廳天花突然漏水，水流由天花板的冷氣機槽位漏出，燈光位置亦有不少水柱噴水，市民見狀紛紛走避。她隨即到咖啡店外面查看情況，發現走廊位置有不少水柱由天花流出，有途人原先正在餐廳外等位，亦因此在室內舉起雨傘急速離開。由於事發時正值午飯時段，不少家長擔心子女「跣親」，她亦擔心會出現漏電情況，故事後已離開商場。

黃雨期間，本港多區主要幹道出現水浸情況，以新界區最為嚴重。據網上片段顯示，葵涌貨櫃碼頭路3號迴旋處、葵涌道往荃灣方向、元朗公路、流浮山道等路段俱被雨水淹浸，期間車輛需減速涉水而行。其中元朗公路往上水方向，近丹桂村對開部分行車線，更一度因水浸而需封閉，途經車輛需使用餘下行車線行駛。

沙田大會堂女廁跌石屎 另外，近日多處亦有石屎掉落和漏水情況。康文署昨公布，沙田大會堂地下近職員辦事處的女洗手間，上周四（23日）發現有石屎掉落假天花架，進一步檢查後，上周五（24日）再發現地下走廊的天花亦有輕微異常情況，因此昨日沙田大會堂地下全層關閉，進行緊急檢查，直至另行通知。而由醫管局管理的麥理浩復康院，上周五傍晚6時被發現醫院外圍一段喉管漏水，有關喉管供水至醫院的消防水缸。