車禍火警接踵至 香江亂象不堪聞

福無重至，禍不單行。日前才有一輛九巴在呈祥道撞壆後傾側，造成47人受傷，詎料受傷人數更廣的車禍又告上演。昨日中午，將軍澳道翠屏南邨對開、近將軍澳隧道觀塘入口，4輛旅遊巴及一輛貨車首尾連環相撞，導致八十多人受傷，當中一名旅遊巴司機傷勢嚴重。一波未平一波又起，約一小時後，長沙灣發祥街一幢倉庫發生三級火，幸未搞出人命，但已是一個月內第二宗特大火警。

將軍澳道車禍肇因，據悉源於一輛綠色專線小巴突然慢駛，讓路予前面一輛的士切線，尾隨的兩輛旅遊巴減慢車速，惟中間的貨車疑收掣不及，首先撼向前面旅遊巴車尾，最後兩輛駛至的旅遊巴同告收掣不及，撞向前面車尾，引發5車串燒相撞。當中一名旅遊巴司機骨折被困，花約40分鐘始獲救出。現場傷者逾半為學童，另有20多名長者，意外共出動18輛消防及43輛救護車輛，以及58名消防員和92名救護員。

相距車禍只有約一小時，長沙灣發祥街1號潤發倉庫發生沖天大火，倉庫多處窗戶及通風槽均有滾滾黑煙湧出，直沖半空。20分鐘後消防將火警升為三級，附近屋苑及5間學校須緊急疏散近3,600人，並有兩名工人受傷、兩名消防員不適，全部送院治理。

同日短時間內發生兩宗牽連人數極廣的意外，不可謂不罕見，猶幸無人死亡，受傷也不算太嚴重。所謂馬路如虎口，香港這些年交通意外頻仍，多麼匪夷所思的意外也會發生，剷上行人路有之，衝入斑馬線有之，失控撞入店舖有之，自炒翻側又有之，而且屢屢引致無辜途人傷亡。早前一名年老的士司機在炮台山道落斜失控撞至途人命危，只是冰山一角而已。更不必說，本港隔三差五就會發生極嚴重的火災，本月初尖沙咀一個興建中的地盤發生驚天四級大火，火光熊熊，恍如末日景象，早就令人膽戰心驚；昨日則是同月第二宗特大火警。至於2016年的淘大工業村迷你倉大火，奪去兩名消防員寶貴性命，更是令人猶有餘悸。

說到底，許多意外都是人禍。馬路炸彈頻爆，往往同司機駕駛態度輕忽，沒有提高警惕，以至過於疲勞或年事過高有關，甚至乎，涉及危駕、酒駕、毒駕亦不在少數。然而，大部分案件的判罰輕微，例如2021年一宗醉駕案，司機不僅撞斃一名友人，而且在事後不顧而去，竟然僅被判囚1年10個月，直到律政司上訴得直，也只是改判入獄3年。不涉人命的話，更多是罰款了事，試問有何阻嚇力可言？既然代價輕微，馬路零意外又怎麼可能不是天方夜譚？

至於特大火警又同消防設施不全、當局監管不力脫不了干係。僅尖沙咀地盤四級大火，便被揭發地盤幾近沒有消防設施，法例形同虛設，而且港府連亡羊補牢也懶得做，至今未見正視地盤及空置大廈消防不設防的問題，結果昨日又有空置倉庫爆發火警，灑水系統未能運作。此所以，香港災禍不斷，亂象頻生，不是人禍是甚麼！