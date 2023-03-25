不平則鳴：敢問官場中有幾人清醒

有立法會議員為了政治利益，甘被黑暴勢力當槍使，公然要求政府撤銷或修訂放寬《禁止蒙面規例》，被保安局局長在會上當眾拒絕。正如局長在立法會指出，禁蒙面法與口罩令是兩回事，兩者針對的問題截然不同，豈可顛倒是非，相提並論？禁蒙面法是針對蒙面暴徒在暴動中掩飾真面目逃避刑責，是為遏止暴亂暴動的緊急法；而口罩令是為防疫保護個人及社區衞生安全的公共衞生防護需要。局長更一針見血地指出，「目前香港仍存在安全隱患」、「社會上仍然不時出現令人擔憂的事件，亦有一些破壞力量潛伏」。只可惜，官場中有幾人是清醒呢？

反中亂港勢力利用官家急求政績、民間求安穩、社會求復常之心態，打着「復和」旗幟，煽起4股陰毒妖風，聲稱要營造社會「復和」的氣氛，圖洗白黑色暴亂刑事罪行的惡毒破壞香港性質！

放罪魁之風。在庭內外、境內外，冷熱灶聯手施壓港府翻抄撤控黑金案做法，妄圖讓漢奸黎可如蛟龍入水，重歸大海。

放疑犯之風。狄志遠牽頭在建制內外刮復和風，重抄停控非法佔中四分之三疑犯的「橋」，利用官場中立場動搖分子和建制陣營中那些持「中間路線」立場、向來軟弱而又沒原則的人，以同情暴徒「長期孭簿」待審而情緒困擾為由，逼現政府重拾林鄭政府綏靖主義投降路線搞「大和解」，特赦6,000多名暴動疑犯，要讓「大家服氣」，從而令港府自毀法治和誠信金漆招牌。

放鬆規管眾籌之風。要求港府放寬對眾籌的規管，重回香港不設防，讓黑金亂港。最後是放縱蒙面避刑責之風（前段已述，不贅）。倘4風皆成，再配「港獨」歌的話，則如毛澤東所說：「妖霧又重來。」