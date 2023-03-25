龍吟虎嘯：上面來人 督導司法

香港終審法院首席法官張舉能日前率團訪問內地，中國最高人民法院副院長楊萬明在深圳會見了他們。2021年5月，張舉能出任終院首席法官不久首次率團去了北京，那次陣仗比今次大得多，張舉能一行拜訪了全國人大常委會、最高人民法院、最高人民檢察院、司法部、國務院港澳辦等，時任最高人民法院院長周強會見了他們，對香港司法機構今後的工作提出了要求，一是要求香港司法機構與時俱進，通過司法改革保持專業、公正和高效；二是增強香港司法人員對國家的了解；三是全面準確實施《憲法》、《基本法》及《港區國安法》；四是全面落實「愛國者治港」。那時香港剛平息反修例暴亂，實施《港區國安法》不久，反修例暴亂和香港回歸以來暴露了司法領域存在大量嚴重問題，中央提出了上述要求，作為香港司法界「與時俱進」的工作指導。