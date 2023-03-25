政情：葉建源向哥斯拉開戰 與豬同眠

港人好鍾意去日本旅遊，教育界前議員葉建源都唔例外，日前佢就去咗東京，暢遊新宿歌舞伎町。但從佢上載社交平台嘅相片可見，佢身處嘅地方竟一片頹垣敗瓦，仲要面對大怪獸哥斯拉！到底佢搞邊科呀？

去東京暢遊歌舞伎町 其實葉建源係置身於新宿一所以怪獸哥斯拉為主題嘅酒店。喺40、50年前，包括哥斯拉在內嘅日本「特攝」電影，喺香港可謂風靡一時，當日深深着迷於奇幻角色嘅小朋友，儘管依家已人屆中年，但見番昔日無堅不摧嘅大怪獸，即使唔係「初代目」嘅哥斯拉，亦難免萌生懷舊之情。見到哥斯拉，葉建源先係扮驚，跟住就提起左腳作勢踢向哥斯拉。之不過，佢會唔會一個唔覺意，整爛啲道具布景㗎！

睇完超現實嘅哥斯拉，葉建源就移步至原宿幫襯咖啡店。抱貓抱狗就試得多，呢間咖啡店係抱豬㗎，相信好多人都未試過，而佢每次都抱兩隻添！佢大讚店主有頭腦，話客人抱過小豬都暢快開懷，仲有幾隻小豬跳入佢懷中就瞓着咗。佢話與豬同眠，真係想都未想過，但有網民問佢，店內菜單有冇火腿呢？