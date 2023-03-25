政情：梁熙外訪抵得諗 議員狂笑食花生

香港全面復常，議員亦恢復外訪機會。頭一炮將會係今年5月，喺新加坡舉行嘅2023年國際貿易議會工作坊。至於外訪人選就只得港島東直選議員梁熙，事關只有佢報名。雖則話梁熙嘅外訪已經篤定，但按程序都要通過內務委員會嘅批准，先叫做正式代表香港立法機關出席，然而當相關議程進行期間，會議室突然爆出哄堂大笑，搞到內會主席呼籲在席議員「保持肅靜」，究竟發生咩事呢？

話說國際貿易議會工作坊嘅主題，係屬於工商及創新科技事務委員會嘅職權範圍，外訪嘅議員理所當然就係嚟自呢個委員會。

單拖焗寫報告 開支要扣數 委員會主席吳永嘉尋日喺內會讀出，提名出席外訪嘅議員係梁熙，與會嘅議員旋即鼓掌同大笑，內會主席見狀，立即出言控制秩序；當吳話出訪開支「記入梁議員海外職務訪問帳目」嘅時候，一眾議員又再鼓掌同大笑。內會主席於是就話「從大家嘅反應，掌握到各位嘅意向」，即是話梁熙代表議會外訪，眾人並無異議。

點解梁熙代表議會外訪，其他議員竟然咁興高采烈呢？據了解，如果有兩位議員出訪的話，立法會就會派員隨團出行，有關外訪報告就會由立法會嘅職員撰寫；但今次得梁熙「單拖出行」，如果要自己帶助理去就要梁熙自己畀錢，如果唔想使呢筆錢的話，就要自己撰寫報告啦。呢啲無得帶人、事後自己寫報告，兼且要喺海外職務訪問帳目度扣數嘅出訪活動，梁熙咁「抵得諗」，其他議員當然笑逐顏開啦。