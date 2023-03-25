政情：教委會議險停擺 梁美芬責「有」旁貸

早預告會遲到 主席職同僚代勞 咪以為冇咗泛民主派議員，議會就會乜事都冇，尋日朝早召開嘅立法會教育事務委員會會議差啲停擺呀！

話說教育事務委員會原本喺尋日朝早10點45分開波，首個議程係討論特殊學校運作，教育局嘅官員都到咗嘞，但主席梁美芬同副主席鄧飛都唔見人。冇人主持會議，點開？在場嘅議員都唔知點算好，商量咗幾分鐘，終於決定由在座最資深嘅議員做代主席，代主席喺10點48分話夠法定人數，宣布開會。

咪以為咁就安然無事。點知呢位代主席只可以逗留一陣，又要趕下場，跟住又要搵人接手。再數到下一個最資深議員就係葉劉淑儀，但係佢亦話要走，仲要早過代主席幾分鐘走人添！咁仲有邊個可以替補呀？再數落去就係陳振英。而就喺代主席走嗰刻，梁美芬就到場，足足遲咗13分鐘，咁嘅形勢，佢拿拿臨坐落主席位，主持會議喇！冇耐，連鄧飛都到場嘞！

做主席都遲到？梁美芬向傳媒解畫，話尋日朝早有地區分享會，10點30分喺九龍離開，先前已講咗尋日會稍有延誤，佢仲話鄧飛亦預告尋日有活動，所以由議會資歷最深嘅議員暫代主席喎。

10教師涉黑暴未完成司法程序 梁美芬歸位後，討論完特殊學校運作議程，就講到教師專業角色同發展。由於喺2019年反對修訂《逃犯條例》爆發激烈衝突，唔少教師同學生牽涉其中，多名議員關注涉及黑暴案件嘅教師，當局會點跟進同處理。教育局副局長施俊輝透露，據局方掌握，現時有10宗教師涉「黑暴事件」嘅個案未完成司法程序，而局方會按投訴機制，等待司法程序完結後，再進一步跟進。

施俊輝話局方跟進有關教師涉黑暴事件嘅個案時，若果嗰個教師毋須被取消註冊（DQ），係可以繼續在校任教，教育局會要求學校管理層加強監察、監督同管理。佢又話，若果教師將來要轉校任教，喺查核機制底下，會確保新學校知悉教師係咪曾經被教育局警告或譴責。

對於舊年21名教師被教育局DQ，施俊輝就話教育局一直以不枉不縱嘅態度處理投訴，而舊年被DQ教師人數大幅增加，原因之一係相關教師個案喺舊年先完成法律程序，包括上訴，又話唔係全部跟「黑暴」有關。