迷姦男子案 兩事主認出被告

【本報訊】男市場推廣主任被指使用迷姦水促使與男子發生性行為，被控一項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」。案件早前提訊時，控方指被告疑另涉其他案件，有兩名內地事主須進行緊急認人手續，故申請將被告先交予警方看管。案件昨於九龍城裁判法院再訊，控方指已完成認人手續，事主亦認出被告。裁判官最終按控方要求，把案件押後至5月15日再訊，以等待檢視相關閉路電視紀錄及化驗涉案物品等。辯方昨有替被告申請保釋，但遭裁判官拒絕。被告將於本月31日再到庭作保釋覆核。