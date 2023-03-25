迷姦男子案 兩事主認出被告
【本報訊】男市場推廣主任被指使用迷姦水促使與男子發生性行為，被控一項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」。案件早前提訊時，控方指被告疑另涉其他案件，有兩名內地事主須進行緊急認人手續，故申請將被告先交予警方看管。案件昨於九龍城裁判法院再訊，控方指已完成認人手續，事主亦認出被告。裁判官最終按控方要求，把案件押後至5月15日再訊，以等待檢視相關閉路電視紀錄及化驗涉案物品等。辯方昨有替被告申請保釋，但遭裁判官拒絕。被告將於本月31日再到庭作保釋覆核。
月尾再作保釋覆核
28歲任職市場推廣主任的被告區子鍵，被控於2023年3月15日至16日期間，在尖沙咀彌敦道19至21號九龍酒店1132室對男子Ｘ使用或施用藥物，即迷姦水，意圖使他神志不清或軟弱無力，以使被告得以與Ｘ作非法性行為。
被告除涉及本案外，另外亦涉及其他類似案件。其中一宗疑被施藥男子更被發現於酒店房間內死亡，該案仍在調查當中。除本案被告外，一名31歲男警員亦被懷疑涉案而被捕。該男警其後獲准保釋，須於4月中旬報到。案件編號：KCCC 773/2023
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