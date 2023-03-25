兩漢遇伏驅車逃 撞房車遺毒品4人被捕

【本報訊】昨日凌晨2時許，兩名男子駕乘白色私家車，抵達葵涌健康街10至23號泉基工業大廈對開停下，二人落車擬登樓消遣時，突有5至6名、年約30至40歲大漢手持硬物撲出。事主見狀，隨即跳回車上及開車逃走，最終仍被惡煞以硬物扑毀車窗。白色私家車駛至近禾塘咀街交界，懷疑收掣不及撞向路旁鐵欄，波及另一輛正在掉頭的深色私家車。

疑掉落5小包可卡因 現場消息指，兩名遇伏事主於意外後落車逃去，捱撞私家車上兩名男子則沒有受傷，自行報案求助。其後，一名手持尿片的女子，報稱是捱撞私家車男乘客的友人，獲悉意外後到場協助善後。人員在場調查期間，一名男子與律師行職員返回現場，他報稱為肇事私家車司機，在場交代事件經過。

人員其後在兩車旁邊地上，檢獲5小包懷疑可卡因毒品，不排除由涉事車輛上掉落，經初步調查後，案件列作「交通意外有政府財物損毀」、「刑事毀壞」及「藏毒」。此外，人員亦相信該名女子於事發時已在車上，遂把在場3男一女拘捕帶走，該批毒品物主及事件起因仍有待確定。據悉，涉案4人俱涉嫌藏毒被捕，3名男子分別姓鍾（27歲）、姓黃（28歲）及姓施（27歲），女子則姓李（18歲），鍾與黃、李同在捱撞私家車上，鍾為司機，施男則是白色私家車的司機。