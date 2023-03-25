遇劫的哥急煞 自製車禍退賊

遭箍頸利刀指嚇 昨日凌晨時分，六旬的哥駕駛載客的士，在九龍城往土瓜灣方向行駛，期間後座男乘客出手施襲，緊箍的哥頸部，同時亮出利刀指嚇。糾纏間的哥被割傷，惟他處變不驚，從倒後鏡目睹一輛的士尾隨而至，他即時把的士急煞，後方的士瞬即撞向其車尾，並趁機向行家求助。行家得悉劫案，設法擋着車門攔截匪徒逃走，惜最後徒勞無功。執法人員趕至兜截未有發現，案件列「企圖行劫」，正追緝該刀匪。

案發於昨日凌晨2時許，一輛載客的士沿太子道東往土瓜灣方向行駛，當駛至近富豪東方酒店對開，後座男乘客突然出手，箍着姓李（61歲）的士司機頸部，同時亮出一把約30厘米長的陶瓷刀指嚇。混亂間，李男手指被割傷，頓時血流如注。

捱撞行家助擒匪不果 此時，李男從車輛倒後鏡，目睹後方有另一輛的士徐徐駛至，他人急智生，索性把車輛緊急煞停，結果尾隨的士收掣不及，直撞向李男之的士車尾。後車姓胡（45歲）的哥赫見發生意外，隨即落車查看，李男見機不可失，隨即跳車向胡求助。當胡男得悉前車有匪徒持刀行劫，隨即出手擋着的士的右邊車門，以防止匪徒落車逃走。不過匪徒卻開啟的士左邊車門，落車後覓路往觀塘方向逃去無蹤，兩的哥見狀隨即報案求助。

執法人員接報趕至，同時在現場附近一帶展開兜截，惜最後未有任何發現。李男右手手指受傷，經敷治及包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。兩輛的士車廂及車身均遺下小量血漬，相信是傷者待援時留下。人員經初步調查後，把案件列作「企圖行劫」，正追緝一名年約20至30歲男子，他身高約1.73米、瘦身材，案發時身穿黑色外套及深色短褲。