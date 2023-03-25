助電騙黨收款 19歲DJ判勞教

【本報訊】八旬老婦收到騙徒來電，對方聲稱是她兒子並稱因刑事案件被扣留調查，需要繳交5萬元保釋，要老婦把現金交予他朋友。其後一名19歲青年按約定現身，企圖取走現金時被拘捕。他早前承認一項企圖處理犯罪得益罪，昨於九龍城裁判法院被署理主任裁判官黃雅茵判入勞教中心。

報稱唱片騎師的被告朱維權，被控於2022年11月21日在香港，連同一名不知名男子，知道或有合理理由相信一筆5萬元的款項，全部或部分直接或間接代表可公訴罪行的得益，企圖處理上述財產。辯方求情指被告有悔意且將會修讀有關數碼媒體的課程，望裁判官接納報告建議判被告進入勞教中心。

稱可獲千元報酬 案情指約於案發前3天，一名男子致電83歲李姓女事主，聲稱是她兒子，稱自己轉了手機號碼。該男子於案發當日再致電李，稱正在沙頭角警署扣查，叫事主交5萬元給他的朋友「阿輝」作保釋金。事主提議當日下午在新山道一酒樓外交收。執法人員在交收現場外作監視。被告出現並在準備拿走裝有現金的膠袋時被捕。警誡下被告稱收指示收款，稱事後可獲千元報酬。案件編號：KCCC 2945/2022