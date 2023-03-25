城巴新巴合併 合資格員工獲一日有薪假

【本報訊】城巴和新巴將於今年7月合併重組，原有新巴路線將會併入城巴管理，員工將享有一日「合併假」。城巴、汽車交通運輸業總工會（城巴分會）及汽車交通運輸業總工會（新巴分會）3方代表，日前在勞工處及運輸署人員見證下簽署協議，新巴車長的固定路線編更安排，將由維持一年延長至3年，所有合資格員工亦會享有一日「合併有薪假期」。

城巴表示，這是多個月以來與員工、工會及勞資協商會持續交流達成的成果，未來會繼續與各方保持合作，透過工作小組研究及推出先導計劃，完善編更制度、設計制服及福利等，平衡勞資權益及適應市場。城巴管理層指最重視員工，視員工為公司重要資產，今次簽訂的協議是邁向專營權合併的「重要里程碑」。

去年7月，行政會議批出3個新巴士專營權，包括龍運巴士有限公司（龍運）、城巴有限公司（機場及北大嶼山巴士網絡專營權），為期10年，有效期至2033年5月1日。

新專營權至2033年 而現有城巴有限公司（香港島及過海巴士網絡專營權）的專營權，將由原屆滿期限2026年6月，改為與新巴專營權屆滿期限一樣，即在今年7月屆滿，並重新批出一個合併兩巴、為期10年的專營權。

政府當時稱，兩巴現有路線實際車費不變，而兩巴母企匯達交通亦承諾，合併後兩年內不裁減前線巴士車長，由新巴轉至城巴的僱員，待遇條件亦不會較現有差，但兩巴的後勤人員不包括在內。