食品 電費 價猛漲 工資似增 實難享

月薪中位數升1.9%至$19100 改善生活零感受 打工仔辛勞工作為求餬口養家，去年港人工資中位數按年升1.9%，月薪中位數為19,100元；時薪則為77.4元。其中工資中位數最高的行業為金融及保險業；而安老院舍等雜項行業的工資升幅最多，但工資中位數為多個行業中第3低，低於1.4萬元。學者指出，行業互相搶人推高薪酬水平，亦有指工資升幅雖超同期通脹，但食品、電費等價格升幅仍高於工資增幅，市民實際上未必能感受到生活改善。

政府統計處昨日公布的2022年收入及工時按年統計調查結果，顯示去年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為19,100元，較2021年同期的中位數（18,700元）高1.9%，若果以每小時工資來計算，本港僱員的每小時工資中位數則為77.4元，較2021年同期的中位數（75.7元）高2.2%。

金融保險業最搵錢 個別行業方面，金融及保險業的每月工資中位數最高，達3.05萬元，按年升4.3%；其次為電力及燃氣供應、處理污染行業，月入約2.9萬元。而月入中位數最低的行業物業管理、保安及清潔服務業，僅得1.35萬元，按年升4%：第二低則零售業，錄得月入中位數1.38萬元。

去年每月工資中位數按年升幅最高的行業為安老院舍、洗衣、理髮、速遞服務業，達4.6%，不過其工資中位數僅1.39萬元，為多個行業中第3低。各個入息級別於去年的工資加幅亦具差異。統計處指，去年5月至6月僱員每月工資的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為1萬元、1.37萬元、3.02萬元及4.73萬元，按年分別高2.2%、1.9%、2.5%及2.3%。

工資中位於性別、年齡上亦有分歧，男性僱員的每小時工資中位數為86.5元，而女性僱員則為68.5元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高，達90.9元，其次為介乎25歲至34歲的僱員，獲80.9元和介乎45歲至54歲的僱員，得到77.8元。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析，去年5、6月正值第5波新冠疫情回穩時期，行業開始招聘人手，加上移民潮下，各行各業互相「搶人才」，於前年的低基數效應下扯高工資升幅。他預計，隨着今年本港疫後復甦，旅遊業、運輸業急於請人，相信行業的工資水平升幅將最顯著。李續說，雖然工資中位數升幅看似高於通脹，但食品、電費等價格升幅仍高於工資增幅。香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝表示，即使工資升幅跑贏通脹，但市民生活未必有明顯改善，尤其基層收入或未能應付實際開支，情況有待改善。