仁濟軒212過渡屋單位下周接受申請

【本報訊】獲港府撥款逾1.1億元興建的仁濟醫院首個過渡性房屋項目荃灣「仁濟軒」，將於下周一（27日）起至下月28日接受公眾申請。項目合共提供212個單位，單位內設有煮食空間及獨立洗手間連淋浴設施，首輪租住期為兩年。合資格人士可透過郵遞、電郵、網上系統或親身遞交申請。

設獨立廚廁 首輪租期兩年 以組裝合成法興建的兩組兩層高過渡性房屋「仁濟軒」，位於荃灣海興路及海角街交界，佔地約6,000平方米。項目對象主要為輪候公屋3年或以上，居於不適切居所的人士。其中，在提供的212個單位中，有94個一至二人單位、112個3至4人單位、4個5人單位及兩個無障礙單位。所有單位內均設有獨立煮食空間、浴室及洗手間。

「仁濟軒」的首輪租住期為兩年，租金由每月2,600元至4,900元不等。仁濟醫院發言人表示，期盼項目能有效改善住戶的居住環境及生活質素，並會以「建立住戶」為服務理念，向住戶提供就業諮詢及技能學習等活動，期望在拓展住戶向上流動空間的同時，亦能共建一個關愛互助的小社區。