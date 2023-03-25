荃灣過渡屋「喜盈」收逾400申請 社協盼延長租用期

【本報訊】香港社區組織協會轄下的過渡性組合房屋項目荃灣「喜盈」，自上月底起接受申請，收到的逾400份申請，有近六成為輪候公屋未夠3年的劏房戶。社協昨表示，有劏房居民因擔心組合屋有居住年期限制，故遲遲未敢申請，期望政府可以延長過渡性房屋的租用期，准許居民住至獲派公屋為止。

冀放寬接收限制 過渡性房屋的主要受惠對象是輪候公屋3年或以上的人士，至於其他申請者，政府當局限制其只能佔整體接收人數的兩成。預計將於今年9月落成及入伙的「喜盈」項目，收到的逾400份申請，申請者需接受抽籤及面試審核。社協副主任施麗珊指出，不少租住劏房多年的住戶因提交文件等各種問題，故延遲申請公屋。她建議當局放寬現時過渡性房屋的接收限制，令更多居於不適切居所的人士也能入住。

76歲的申請者劉伯輪候公屋逾10年，現租住在深水埗的劏房床位。他於今個月初遞表申請項目一人單位，並將於稍後進入遴選程序，惟他對入住過渡性房屋仍抱有擔憂，害怕受居住年期限制，在入住後不久又被迫遷。他期望政府可延長過渡性房屋的租用期，至居民成功銜接公屋，又期盼當局能提供搬遷及購置電器等津貼。