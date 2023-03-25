憂人工島造價達萬億元 環團質疑嚴重低估造價

【本報訊】「明日大嶼」交椅洲人工島填海計劃爭議不斷，港府去年最新估算造價達5,800億元，有環團聯同專家和學者質疑當局錯估造價，保守估計「埋單」可能動輒近9,000億元。

恐與北部都會區搶資源 環團更指，政府同步發展人工島及北部都會區，難以確保兩項目不會互相搶資源，憂導致雙輸。

綠色和平昨聯同多名專家就填海計劃提出多項質疑。香港方略首席研究員潘焯鴻質疑計劃財務，港府提出的造價將部分項目剔除，例如連接香港元朗和北大嶼山的11號幹線、往來大蠔至欣澳段的P1公路等，亦忽略其他交通基建配套等。他參考近年道路相關工程成本上漲23%等，估算計劃造價近9,000億元。

中大城市研究課程主任伍美琴教授亦指，香港現時土地和房屋政策問題源於規劃不當、分配不均，香港80%新界土地仍未被善用，認為填海建屋並非首選，是「多輸方案」。

明日大嶼規劃密度，是新市鎮的2.8倍，難言屬宜居，加上人工島擬規劃成本港第3個核心商業區，料區內職位皆屬高薪，意味基層居民需長途跋涉到其他市區上班，憂慮將會加劇職住不平衡。