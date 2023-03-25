交椅洲人工島無討論空間 發展局稱政府願聽民意

【本報訊】交椅洲人工島填海計劃公眾諮詢將於本月底完結。就各界連日提出反對，發展局局長甯漢豪昨日表示，交椅洲人工島和北部都會區是香港重要土地供應來源，指任何土地發展項目亦很難期望社會無反對聲音。她又指，公眾諮詢除了批評聲音，有很多意見要求政府要堅定方向，強調目前並非討論「做與不做」的時候，而是要做好項目；若有人提出意見，政府會看可否適當調適。相反，純粹要求撤回，政府始終要做有益社會的決定。

稱年內做好環評研究 甯漢豪指，未來會結合公眾意見，今年做好環評研究，其後啟動環評程序，明年展開詳細工程設計，到時造價估算會愈來愈精確，會再與公眾交代，亦會再諮詢公眾。她又指，雖然現階段公眾諮詢即將完結，但希望公眾不要看成死線，強調未來仍有不同法定程序和公眾參與機會。

就前天文台台長林超英指港府試圖以「工程技術上可行」凌駕科學，漠視地球暖化海平面上升對人工島構成水淹風險。甯漢豪指，人工島平均地面高度為主水平基準以上7.5米，部分位置更達基準以上9米，強調現代化設計並非要將設施興建得很高，而是按目前估算和聯合國指標，興建足夠高度，並預留容量按需要提升。她又回應環團質疑人工島Y形水流設計功用，指該設計可避免影響近岸珊瑚礁，並能確保水流動，減低生態影響，獲世界知名專家肯定。

甯漢豪