深水埗挨路牌迅打歪 吸煙男嚇壞

猶幸棚架力挺 網民斥豆腐渣工程 深水埗現豆腐渣指示牌，險擊中途人。有網民駕車途經深水埗南昌街及福榮街交界等候轉燈，期間車Cam拍下短片，一名男子挨向旁邊的交通指示牌抽煙時，指示牌突然傾側塌下，幸好旁邊大廈正在裝修，有一幅棚架支撐，未有傷及途人。區議員認為事件罕見，促請路政署及地政署檢視區內指示牌及地基問題，避免事件重演。

該驚險短片長約24秒，顯示時間在周四（23日）下午2時28分，短片開頭見一名身穿啡色上衣、戴眼鏡的男子，挨在行人路鐵欄抽煙，其後他又挨向旁邊的交通指示牌，詎料該指示牌鐵柱突然冧低，挨柱男見狀欲出手拉住鐵柱，但未能成功。事發時一名男途人站在指示牌旁，見狀慌忙閃避，幸未被擊中，該指示牌最終擱在一旁大廈維修棚架竹枝上，途經市民不禁抹一把汗。

路政署：附近路牌無欠妥 挨柱男驚魂未定，疑惑地看向指示牌底部，適時兩名執法人員巡經，於是上前查看指示牌會否對途人構成危險，挨柱男見有執法人員到場處理，便叼着香煙離開。拍片者亦因轉燈後駕車離開，影片就此結束。網民紛紛就事件回應：「天生神力，定豆腐渣工程！」，又形容事件是「柱男破柱」。有網民直言：「咁都可以冧，真係得人驚……依家啲嘢咁化學？」另有人稱：「好在有個竹棚頂住咋！」並坦言：「嘩！好彩嗰度搭咗棚，深水埗嗰個位係咁易都中幾個。」

深水埗區議員李庭豐表示，區內冧路牌的情況罕見，以往通常在打風過後，才見道路有指示牌被吹歪，他估計兩種情況導致冧路牌，一是路牌問題，有機會是路牌根部已呈生銹，二是路牌種落地基深度不夠，或者現時該路段地面出現凹陷等問題，他指今次事件幸好旁邊有幅竹棚「頂住」，假若剛好有兒童或長者行過，隨時發生命案，他促路政署及地政署檢視類似路牌或地基，避免事件重演。

路政署發言人表示，該署於3月23日接獲深水埗南昌街近福榮街一支交通指示牌塌下的報告，隨即派員到場視察，並移走已損壞的指示牌支柱及臨時圍封受影響範圍，隨後已於3月24日在該位置安裝新的交通指示牌支柱。現正跟進是次事故的原因，並已派員檢視附近其他該署轄下的交通指示牌，並無發現有欠妥的情況。