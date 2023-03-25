東日街市啟用 開放式設36攤檔

【本報訊】前稱東涌臨時街市的「東日街市」昨日開幕，街市以「組裝合成」方式建造，設計融合離島區色彩。街市設有36個攤檔，售賣乾貨、濕貨、簡單熟食等，方便當區居民購買新鮮糧食。食物環境衞生署指出，承辦商需負責推廣街市，又稱正推展6個新街市項目。

融離島色彩 承辦商負責推廣 有別於傳統街市的侷促，食環署轄下、位於東涌富東街的東日街市採用「開放式」設計，空氣能自然流通整個街市。佔地約2,275平方米，街市上蓋採用獨特的天幕建築設計，外觀設計富有大澳棚屋特色和漁村風貌，凸顯離島區的地區色彩。街市範圍亦加入「地方營造」及綠化元素，供市民休憩。

食環署稱，在東日街市推行新管理模式，加強服務承辦商在管理街市方面的角色，包括負責訂定推廣和發展街市的策略等工作，務求令街市生意興旺，亦能滿足市民的需要。該署又說現正推展6個新街市項目，包括在天水圍、將軍澳、東涌市中心、東涌新市鎮擴展區，以及位於北部都會區內的古洞北新發展區和洪水橋/厦村新發展區興建新公眾街市。