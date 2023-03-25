區諾軒：初選應與攬炒分開

區諾軒

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，昨繼續在西九龍法院受審，區諾軒繼續接受辯方大律師盤問。他強調初選計劃應與「攬炒」分開。法官則重申，本案控罪的關鍵，並非在於否決財政預算案，而在於無差別否決；並非被告有沒有參加初選，而是他們是否認同涉及顛覆國家政權的協議。

法官在昨天聆訊期間提出，戴耀廷形容民主派取得立法會過半議席是「大殺傷力憲制武器」，而約20年前，美國以伊拉克擁有「大殺傷力武器」為由入侵並推翻政權，問區諾軒聽到此說法時的理解。區回應說，他沒有想過伊拉克被入侵這類背景，他覺得戴的想法是，對於使用《基本法》憲制權力的一種包裝。

稱不關心立會當選者工作計劃 法官又指，一般人會將「攬炒」理解為「攬住一齊死」或「你燒我我燒你」。區就回應指初選計劃應該與「攬炒」分開。他強調初選目的是為民主派爭取最大勝算，並非要立法會解散或特首下台，他坦言自己不關心任何人當選立法會後的工作計劃。案件將於下周一（27日）續審。案件編號：HCCC69/2022