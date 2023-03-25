涉瞞欠債申貸款獲批 消防員控詐騙

【本報訊】廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬元。廉署周四（23日）落案起訴該名消防員欺詐。他已獲准保釋，下周一（27日）在沙田裁判法院答辯。

被告為26歲的李烈峰，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。被告於2021年4月向大眾財務有限公司（大眾財務）申請一筆40萬元的貸款，並在貸款申請表上申報只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬元。大眾財務其後向被告批出一筆30萬元的貸款。

被告涉嫌向大眾財務訛稱載於貸款申請表上，由他提供的資料真確及完整，以及除申請表上的相關申報外，他沒有其他尚未清還貸款，並意圖詐騙而誘使大眾財務向他批出上述貸款。

大眾財務批出30萬元貸款 廉署接獲投訴後展開調查，發現被告沒有向大眾財務全面披露他尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬元尚未清還的貸款。

假如大眾財務知道被告仍有其他尚未清還的貸款，或其貸款申請表上的資料並非真確和完整，大眾財務便不會向被告批出該筆30萬元的貸款。