涉騙港大72萬元租津 法律副教授准保

【本報訊】廉政公署日前落案起訴香港大學法律學系副教授李雪菁，指她涉嫌訛稱遵守自行租屋津貼申請的相關入住規則，即租用物業自住，以詐騙港大逾72萬元租屋津貼。她昨就一項欺詐罪於東區裁判法院提訊，暫時毋須就控罪答辯。

訛稱涉案單位屬自住 控方指本案將轉介區域法院審理，裁判官遂將案押後至4月13日於區院再訊。候訊期間被告續准以5萬元保釋，期間不得離港及不可干擾控方證人。控方透露，其中一名證人與被告在工作上有緊密關係。

54歲的被告李雪菁報稱副教授。她被控於2019年10月29日至2021年10月31日期間，在香港藉作欺騙，即向香港大學虛假地表示，她已遵守規管批出自行租屋津貼的規則及規例訂下的入住規則，意圖詐騙而誘使港大向她發還就上述自行租屋津貼所須支付的租金、差餉及管理費合共港幣72.24萬元，導致她獲得利益，或導致港大蒙受不利。

資料顯示，被告於1992年8月加入港大法律學系，並於2005年10月首次就一個她租用的九龍區單位申請自行租屋津貼。她其後每兩年重新提交一次申請。在申請自行租屋津貼時，申請人須申報同意遵守批出津貼的規則及規例，包括入住規則。案件編號：ESCC 680/2023