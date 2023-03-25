被灑粉保安員未能認出 拍卡紀錄存疑 校園內涉非法集結 中大兩生脫罪

【本報訊】2021年1月11日有黑衣人衝入中文大學保安崗位搗亂，保安員試圖制止時被潑灑不明成分的白色粉末。警方在事隔一年後控告4名中大學生，當中包括時任中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。其中一人去年認罪被判監，餘下區等3人則否認控罪受審。其中一人於控方舉證完畢後被裁定表證不成立，餘下兩人則於昨天在沙田裁判法院接受裁決。裁判官朱文瀚指控方未能毫無合理疑點證明兩人有份參與非法集結，裁定兩人罪名不成立。區透過律師申請訟費，並獲裁判官接納。

裁判官指，區倬僖和梁顥維兩人均是在案發後兩星期被捕，涉事保安員未能認出兩人當時有在現場搗亂。控方主要依賴校園的閉路電視紀錄、及兩人進出學校宿舍的拍卡紀錄，指兩人當日有在現場出現，及曾拿着裝涉案粉末的膠袋。不過裁判官指控方未有提證據證實拍卡紀錄的真確性。即使兩名被告確是控方所指在相關片段出現的男子，但被指是區的男子只曾拿着膠袋在校園出現，並無出現於案發現場；被指是梁的男子亦只是與黑衣人交談及在現場拍攝。裁判官指無證據顯示該兩人有參與非法集結，故裁定罪名不成立。案件編號：STCC 748/2022