播錯國歌 管治出問題埋禍 冰協「講咗當做咗」

港協後日交詳細報告 懲處方式留問號 港隊早前在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時播錯反修例歌曲，香港冰球協會事後交代事件及向港協暨奧委會提交報告。港協前日就事件與冰協管理層會面，昨晨再舉行董事局會議。董事局會議進行約40分鐘便結束，會後港協暨奧委會指冰協行政運作不足，管治出問題，下周一（27日）將提交詳細報告予政府。有議員認為冰協無依足指引做事，對「無辜之說」不能接受，又指冰協管理失當，政府應盡快交代跟進行動。

港協暨奧委會會長霍震霆會後表示下周一向港府遞交報告之後，再決定後續行動。霍又稱，維護國歌的尊嚴是市民的期望，他肯定港隊的領導和運動員的努力付出，讚揚他們在播放國歌出錯時有作出適當、適時的反應，希望各體育總會之後遵守指引，保持良好企業管治，避免出錯。

委員明顯缺乏分工監察 港協義務秘書長楊祖賜批評冰協「講咗當做咗」，但現在是「結果主導」，認為很多方面都不足，而且管治有問題。至於會否處罰涉事人士時，楊指出，不會交代未作實的結果，又指根據過往經驗，處罰方法可以包括停賽、嚴重警告等。他不覺得港協的指引需大幅更改，又不同意此舉是用冰協來做「代罪羔羊」，強調與體育總會是「同一條船」，希望體育總會管治做得好，不影響運動員之努力付出。對於冰協領隊關婉儀覺得無辜，但楊認為，若有賽事播放中國國歌出錯也感到無辜，相信市民自會分析到誰對誰錯。

港協又指，港協從與冰協的會面中了解，冰協執行委員會在企業管治方面亟待改善。冰協執行委員會對於委員之間的職責明顯缺乏分工和監察，主要依賴同時兼任領隊的秘書處理會務和運作，執行委員會內部甚至有欠溝通，以至冰協主席在領隊未完成海外賽事回港前，對於播放國歌出錯事件的資訊掌握甚少，從而無法回應港協暨奧委會查詢，此情況極不理想。港協也強調，今次事件絕對不應只由領隊獨力承擔。

議員指不接受無辜說法 議員鄭泳舜指出，國際賽事播錯國歌已接二連三地發生，冰協卻犯上同樣錯誤，無按照指引核對主辦方所播放的國歌版本無誤，所以對無辜之說，強調不能接受，並感到不滿。他續指，冰協在事件上有管理失當之處，必須從嚴處理，又期望政府與港協溝通後，盡快交代跟進行動。他透露，正考慮在適當時間，在民政及文體事務委員會會議上安排相關議程，討論播錯國歌事件。