醫健：醫健寶庫：如何運用成像技術及早發現卵巢癌？

卵巢癌的成因是卵巢和輸卵管細胞發生病變，由於此病早期缺乏明顯病徵，不少患者確診時已屬中、晚期，從而影響預後。在本港，卵巢癌在女性癌症中排名第6位。超過40%患者的病況處於臨床分期的晚期（FIGO III-IV）階段，即癌症已經擴散到骨盆以外。儘管如此，仍有超過30%的患者屬於早期疾病，5年存活率接近90%。

那麼如何才能及早發現卵巢癌呢？目前，醫學上有兩種常用的卵巢癌篩查測試，其中一項是檢查血液中與卵巢癌相關的蛋白質CA-125水平。然而，在子宮內膜異位症和子宮肌瘤等其他疾病中，也可以發現高水平的CA-125，而且並非所有卵巢癌都會導致血液中顯示出高CA-125水平。另一項測試是使用超聲波（ultrasound）對骨盆進行成像，可以評估卵巢的大小、形狀和結構，但良性和惡性卵巢腫塊之間的影像有可能因重疊而阻礙影像辨識。

雖然上述測試各有局限，但綜合血液中CA-125水平、超聲波影像學特徵和絕經狀態構成的惡性風險指數（RMI），有助對高危患者進行分類，以作進一步評估，及早發現卵巢癌。如果超聲波特徵不明確，可運用磁力共振掃描（magnetic resonance imaging）進一步顯示卵巢狀況。接下來，電腦斷層掃描（computer tomography）可以進一步評估卵巢癌的擴散程度。根據上述檢查結果，醫生可因應患者個別情況，提供最合適的治療及症狀緩解方案。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院放射診斷學系臨床副教授李燕蘋