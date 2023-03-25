去年下半年錄得1666宗結核病

【本報訊】昨日是「2023世界防癆日」，衞生防護中心最新數據顯示，在2022年7月至12月共接獲1,666宗（臨時數字）結核病呈報個案。縱使香港的結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，但結核病仍是全球重要的傳染病，本港每年約有4,000宗新發結核病，相關死亡人數約200人（半數屬80歲或以上），相關防控工作不能鬆懈。

胸肺科診所免費診斷治療 為呼籲全球共同努力應對結核病，世界衞生組織將每年3月24日定為「世界防癆日」。衞生防護中心轄下的胸肺科診所，為結核病患者提供免費的診斷和門診治療，並提醒市民，醫治結核病療程一般為6個月，並需同時採用多種藥物，病人必須嚴謹地按時服藥，以減低出現耐藥性結核菌的情況。結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。

感染過程是需要與病人長時間接觸。市民必須持續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，應加強呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並跟從醫生指引接受治療。