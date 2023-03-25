七旬翁染類鼻疽 今年第4宗

【本報訊】本港再有類鼻疽個案！衞生防護中心昨日表示，過去一周（18至24日）新增一宗類鼻疽確診個案。患者為一名居於深水埗、患有糖尿病的76歲男子，其流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得4宗類鼻疽個案，去年則共錄得46宗相關個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。

居深水埗 患長期病 中心續指，該名男患者自上月25日起發燒、咳嗽和無力，於本月1日前往明愛醫院急症室求診，同日入院。他因急性尿滯留而被置入導尿管，接受抗生素治療後於本周日（19日）出院。他於翌日（20日）因導尿管阻塞而再度入院，尿液樣本經化驗證實帶有類鼻疽伯克氏菌，現時情況穩定。

類鼻疽現時已納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。衞生防護中心會與醫院管理局緊密合作，加強監測類鼻疽個案。中心重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。

類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會暴露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。