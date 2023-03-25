袁國勇稱3度收威脅訊息 政府：會確保專家安全

袁國勇

【本報訊】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前撰文回顧過去多年抗疫工作，包括在新冠疫情提及因建議禁販售活動物，先後共收到3次安全受威脅的訊息。政府發言人昨回應袁國勇文章，稱就新冠疫情期間對個別政府專家顧問懷疑安全受威脅表示高度重視，及向專家成員作出跟進，強調對任何人試圖以違法手段影響專家，政府定必嚴肅跟進。

政府專家顧問之一的袁國勇，日前撰文回顧1997年H5N1禽流感、2003年沙士及近年新冠疫情，提到3次均提出禁售活動物，因而3度收到安全受威脅的訊息。袁在文章中亦重申，大流行肆虐的日子必定重臨，籲要做好準備，否則將付出巨大代價。

政府發言人昨回應指，對於有個別政府專家顧問於新冠疫情期間疑安全受威脅，當局強調高度重視事件，並已向相關專家成員作出跟進，確保專家能安全履行職能，重申任何人若試圖以違法手段影響專家，港府定必嚴肅跟進。當局又感謝抗疫專家顧問團成員，一直在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇為政府提供專業意見。

續就新冠維持緊急級別 另外，政府提到，由於世衞現時仍把新冠疫情定為「國際關注的突發公共衞生事件」，加上大流行尚未結束，故港府仍維持「緊急」應變級別，並會繼續抗疫專家顧問團的工作。當局會不時評估風險、監察病毒變種情況及重點保護高危群組，按實際情況採取相應的防控措施，並留意世衞對疫情的最新評估，適時調整應變級別，並考慮抗疫專家顧問團的未來路向。