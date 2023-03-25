公院今撤快測要求 探病仍需戴口罩

毋須預約 可作餵食 醫護免每日檢疫 公立醫院由今日起全面撤銷探訪人士的新冠病毒測試要求，醫管局提醒，市民前往探病時毋須再出示任何測試證明，並繼續維持早前的探訪安排，包括毋須預約、每次最多兩名家屬同時進入病房，以及進入醫院時仍要繼續佩戴外科口罩等，臨床醫護人員每日進行的快速抗原測試要求亦會取消。此外，香港中學文憑試（DSE）筆試將於下月21日開考，考試及評核局總監麥勁生承認，考試未強制考生做快測，考生抵試場後才發現染疫，該局未必能全面應付，但稱考生仍有「後果」。

醫管局表示，隨着社會復常，決定撤銷所有測試要求，探訪人士毋須再出示任何測試證明，可直接進入病房探訪，而早前已經放寬的探訪安排會繼續實施，包括所有探訪人士可按病房的探訪節數及時間直接探訪，毋須預約，人數不設上限，可輪流探病，每次最多可有兩名家屬同時進入病房，探訪期間亦可以為病人餵食。

局方又提醒，為減低傳播病毒的風險及保護病人免受感染，所有病人、訪客及員工在進入醫院或醫療設施時，仍需繼續佩戴外科口罩；在進入及離開時，需謹記清潔雙手，並時刻注意手部衞生。此外，市民如出現病徵，不應前往公立醫院探訪，並應盡快求醫。

此外，麥勁生昨日於電台節目再度解畫，指文憑試對考生十分重要，戴口罩可避免他們感染後連續多日缺考，故諮詢業界和醫學界後，決定要求所有考生戴口罩，認為安排是恰當。麥又指，考生只會於開考前在通風地方作身份認證，而入試場後毋須拉下口罩。試場座位也會相隔1.5米。若考生出現發燒或呼吸道不適等徵狀，而快測為無染疫，仍可在一般試場應考，但會被安排坐在距離其他考生較遠的位置。

DSE考生臨場發燒有「後果」 麥提到，去年疫情嚴峻期間共有逾20名中招考生到竹篙灣試場應考，預料今年到指定試場的考生不會太多。今屆考試未強制所有考生做快測，僅要求體溫達攝氏38度或有病徵考生進行快測作紀錄。被問到如何找出患病考生，他承認，若部分確診考生沒做快測而前往試場，「未必係我哋完全可以處理到」，強調疫情下的考試亦主要靠考生自行申報確診。

麥又指，考生沒預先做快測仍有風險，一旦到達試場時發現發燒，會有「後果」，要立刻前往指定試場，強調考評局已提供相關配套措施，考生如感不適應盡快接受快測，呼籲他們要顧己及人。到指定試場的染疫考生須帶備醫生紙、核酸或快測結果等確診證明，亦應於當日早上7時半前通知考評局，至於遲於7時半通知的考生，當局依然會盡量安排他們在指定試場應考。

麥勁生