天文台增極端酷熱級別 料今年高溫持續

【本報訊】本港炎熱天氣近年愈來愈多，天文台預計今年的酷熱天氣情況會續增，平均氣溫更可達歷來10大高溫的水平！該台因應氣候變化而新增「極端酷熱天氣」級別，透過手機應用程式，提醒市民本港普遍氣溫已達至少攝氏35度，需及早做好預防措施。

天文台高級科學主任楊漢賢昨日在電台節目表示，天文台因應本港炎熱天氣增多，決定加強酷熱天氣警告的級別。當預測氣溫會高達攝氏35度或以上時，天文台就會透過手機應用程式，以「特別天氣提示」發放「極端酷熱天氣」警告，提醒公眾注意極端高溫的情況，以及相應的預防措施。而原本的酷熱天氣警告，仍會以實際或預測氣溫普遍達攝氏33度以上的標準發出。

或達歷來首10高 楊指本港去年全年平均氣溫攝氏23.9度，比正常值高0.4度，是1884年有紀錄以來第6位氣溫最暖的年份，而去年7月24日錄得全年最高氣溫攝氏36.1度，是有紀錄以來第3高。楊又說去年有69日曾發出酷熱天氣警告，生效時數達1,307小時，預料未來一年，在氣候變化的大環境下，酷熱天氣情況會持續增加，今年平均氣溫可能達到歷來高溫首10位的水平。