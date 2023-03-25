長沙灣倉庫三級火 3600人大疏散

刺鼻濃煙攻半空 兩消防員需送院 擬重建商住項目的長沙灣潤發倉庫，在昨日下午時分，有工人在二樓空置冷凍倉施工時產生火花，燃着塑膠等易燃物引發大火，大量濃煙從倉庫窗口噴出，遠至港島亦清晰可見。消防接報趕至，因應火場面積較大，且火勢猛烈濃煙四散，為阻止火舌進一步蔓延，遂於20分鐘後把火警升為三級。受刺鼻濃煙影響，毗鄰多間中小學及屋苑約3,600人需要疏散，不少居民攜同寵物離家暫避。消防花近7小時始把火勢撲熄，並發現現場消防設備未能正常運作，稍後會作出跟進。火警中市民及消防共5人受傷或不適，當中兩人需送院治理。

現場為發祥街樓高8層的潤發倉庫，昨日下午1時許，上址二樓空置的冷凍倉突然起火冒煙，大量黑煙經倉庫多處窗戶及通風槽湧出，滾滾濃煙席捲半空。消防接報趕至，升起雲梯向倉庫射水，同時派出搜救隊進入倉庫救援，期間救出5名工人，當中兩人分別手部受傷及吸入濃煙不適，經治理後毋須送院。由於現場火勢猛烈且火場範圍較大，消防於下午2時10分把火警升為三級。

花接近7小時始救熄 由於現場一帶煙霧瀰漫，冒出的濃煙帶有刺鼻氣味，不單在場人員需佩戴防毒面具，附近5間學校亦需疏散校內師生。據了解，有小學生疑因聞到煙味不適，校方於2時17分報案要求消防協助。其後，附近屋苑及5間中小學須緊急疏散共約3,635人，當中3,300人為學校師生，幸時值放學時間，未幾校車迅速把學生疏散。消防處則呼籲市民，如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。

受濃煙影響，附近凱德苑等居民須緊急疏散，有居於附近的街坊鄭先生，攜同嬰孩、兩隻狗及一隻貓，疏散至附近安全地方暫避。有在醫院工作的黎小姐，從新聞得悉屋苑附近有火警發生及須要疏散，當時家中無人，她暫停工作即時趕回家攜4隻愛貓離開。附近荔發街來回方向全線、發祥街西部分行車線，以及興華街西、通州街、東京街及深旺道等行車線需要封閉。深水埗民政事務處則開放深水埗體育館（深水埗康樂文化大樓二樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。至晚上8時05分臨時庇護中心停止運作，火勢於晚上約8時40分大致被救熄。

消防裝置未正常運作 消防處九龍西消防區長江偉忠表示，火場面積100米乘80米，因火勢猛烈及濃煙密布，需要額外人手參與灌救，因此把火警升為三級。初步相信現場有工程引起火花，起火原因無可疑，惟確實起因有待進一步調查。至於火警中大煙大火，相信與現場有塑膠等易燃物料有關。事件中3名消防員輕微不適，其中2人清醒送院，另一人經治理後毋須送院。江又稱，救火時遇到困難，主要是初時火勢頗大遍布濃煙，消防要盡力控制火勢，確保不會蔓延至其他樓層，而現場消防裝置未能正常運作，包括消防泵、花灑及水簾系統等，該冷凍倉的消防設備於2022年8月通過年檢，處方將通知防火單位到場巡查，若發現違規會作出跟進。

資料顯示，華潤集團與華潤置地海外組成的合營企業，其持有的長沙灣發祥街1號潤發倉庫與政府達成換地協議，補地價金額為137.3394億港元。簽訂新批地契後，該物業將重建為一個主要由私人住宅及商業物業組成的綜合項目，根據新批地契及合營企業當前的開發計劃，項目住宅樓面約1,481,262方呎，商業面積約98,751方呎。以總樓面計算，每方呎補價金額約8,692元。