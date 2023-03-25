學童恐患創傷後遺 家長宜注意子女情緒

【本報訊】將軍澳隧道觀塘入口昨午發生多車連環相撞事故，造成逾80人受傷，傷者大部分為學童，據悉他們近200人參加旅行後，乘車返校途中遇上意外。涉事是聖公會德田李兆強小學學生。有等候送院女生表示，早上去馬鞍山烏溪沙旅行，事發時正回程返校，撞車後旅遊巴車頭擋風玻璃爆裂，司機亦告受傷，她聽聞消防員說他手部骨折。該女生又稱，當時車內好多人喊，亦有人跌倒，由老師報案求助，未幾有救援人員趕至。另有女生稱，撞車一刻她受撞擊，「好似被人打咗一巴咁」幸無受驚。

或經常發噩夢 回想車禍 有立法會議員表示，今次意外涉及大量年幼學童，建議校方及家長需關注學生及子女的情緒，憂慮他們因意外患創傷後壓力症（PTSD）。議員林素蔚表示，十分關注今次意外中學生的情緒，呼籲家長及學校未來3個月要小心處理，擔心學童患上重大創傷。

家長要留意子女或有機會經常發噩夢，即使在白天也會不由自主地回憶起創傷事件，在腦海中出現「閃回（Flash Back）」，感覺如將可怕事件不斷「重演（Replay）」。林續指，兒童身心尚未成熟，認知與表達能力仍在學習、發展中，若經歷重大創傷，其發展出PTSD症狀比例遠超過成人，且在創傷後反應出的症狀有其特殊之處，需特別留意辨識，學校社工並提供特別護理。

有參與屋邨旅行團的李氏夫婦稱，他們全車約60人，參加牛頭角上邨的旅行團，昨晨9時30分出發，他們首先到志蓮淨苑參觀，再到紅磡午膳，餐後乘車往西貢獅子會途中出事。他們憶述事發時旅遊巴突撞向前車，再遭後面另一車撞尾，當時車上頗混亂，有幾個人仆倒，李太亦感頸部痛楚，需送院治理。另外，曾一度被困的貨車司機指，當時車速與前方一致並不算快，期間被後面的車輛連撞兩次。他被夾在軚盤之間，一度活動困難，胸口受傷痛楚。