笑看天下：西方政客令核陰影蔓延

國際局勢詭異莫測，美國總統拜登一味攪局，出於戰略競爭用力過猛，加上「仇華幻想分裂狂躁症」，根本唔想俄烏戰爭停火！呢，白宮國家安全委員會發言人柯比日前胡言亂語，指習近平千里迢迢出訪俄羅斯，但一次也沒有跟澤連斯基通話或到訪烏克蘭。阿哥，你知唔知自己廢噏乜嘢吖？你估個個要去見戲子總統送武器及送錢咁戇居？美國從來不以誠信廣交朋友，但知「美國優先」，又點會明白中俄十多年來建立嘅緊密關係！

中國向來分得清誰是朋友誰是敵人，中俄於聯合聲明提到，中俄關係不是類似冷戰時期嘅軍事政治同盟，而係超越該種國家關係模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三國嘅性質；不受外部影響，中俄視彼此為優先合作夥伴。中方始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊；而美國卻反其道而行之，不知轉折變通。

俄烏衝突以來，中方一直強調透過和談解決烏克蘭問題。英國和西方政客卻無事生非，自己國家嘅民生經濟問題放一邊，像英國不久前就表示會向烏克蘭提供含「貧鈾」嘅穿甲彈。普京喺記者會上表示，「貧鈾」彈藥有「核成分」，若真的出現呢種情況，俄羅斯將不得不作出相應回應。普京絕對不是省油的燈，是一個「言必信，行必果」嘅硬漢！佢嘅所謂「回應」，係暗示俄方喺必要時候，可能會使用核武。

俄烏衝突觸發嘅「核想像」，無疑係冷戰結束以來最強烈的，截至目前俄羅斯都冇越過動用核武器嘅門檻。之不過，西方好事政客卻一直在尋釁滋事，又唔想中國做和平使者，令核陰影不斷蔓延，唔通佢哋覺得「一鑊熟」先至過癮？