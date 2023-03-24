不平則鳴：漢奸逼港府重抄放犯橋

在人大常委會就黎智英欲聘英國御用大狀辯護事件釋法後，黎的兒子黎崇恩求助英國首相和國會議員出手干涉中國內政，干預黎案的審理；坐冷板櫈後，黎崇恩又出「新橋」，向聯合國有關委員會埋手，借其施壓港府。

黎崇恩和黎智英之「國際律師團隊」日前向聯合國人權事務委員會發表聲明，要求關注黎智英案；抹黑特區政府迫害，打壓香港的民主，剝奪市民自由及權利，指名道姓聯合國要採取措施打救黎智英。黎崇恩和律師團隊的行為，是如假包換的現代版漢奸吳三桂，對此，港府已作出強烈譴責，指「香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則」、「一直以來，香港特區律政司在《基本法》第63條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉」。聲明說，「在《基本法》和香港人權法案的保障下，均會由享有獨立審判權的司法機關進行公平審訊」、「《基本法》第85條清楚訂明，香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉」。港府的聲明冠冕堂皇，可是講一套做就另一套。

港府的譴責聲明義正詞嚴，難道黎崇恩和黎智英的律師團隊，連這些簡明法理法規也不懂嗎？非也！乃特區政府其身不正，言行不一，有法不執、有罪不告有前科。上任林鄭政府利用換屆之機，讓干犯刑事罪行之疑犯變相脫罪，並且不是個別事件，也非雞毛蒜皮小罪小錯，而是大案要案的放犯，從而誘使漢奸家人不死心，想盡一切辦法，包括借外力壓迫現政府讓步。上屆政府林鄭上台後，首先停止繼續檢控非法佔中未審的700多名疑犯，接着藉鄭若驊上任律政司司長即撤銷漢奸黎4,300萬元政治黑金案。兩宗大案要案的「放犯橋」，都是利用換屆之機實現，漢奸子怎會不想「食過翻尋味」？