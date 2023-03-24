激濁揚清：賣仔摸頭 移民回流

賣仔勿摸頭，移民勿回流。已經離開香港的移民人士，最好連回港短暫逗留的機會也杜絕，那才叫撇脫，免得有人既不請自來這塊迫使其出走的地方，又要大發牢騷：「冇咩事都唔想返嚟，冇咩值得留戀」，如此醜人多八怪嘛。

有報稱已移民的港人網上發文，大講感覺外國更舒服，回港數天已想離開，獲得若干同溫層圍爐取暖。香港有甚麼地方令這位對自己移民何方表示「唔自爆啦」的人士覺着討厭呢？原來是許多香港小孩在港鐵亂叫及爭位，極之無禮；港人眼神充滿戾氣，好像長期受壓迫；港人服務態度差，雖然普遍還會幫助解決問題。還以為移民人士放洋後，視野開闊，見人之所未見，怎知仍是「發現發現哥倫布發現新大陸」的後知後覺。

香港豈止小孩爭位，成年人一樣爭搶，本欄曾批評港鐵乘客在列車到站一刻，透過車窗看到車廂內有空的座位時，車門一開即一擁而上表演「車廂搶包山」。面對着一群無視當面訓斥的教而不善之徒，豈能不眼冤，眼神又能好到哪裏？若說服務態度，本欄也曾記述有炸雞店口講環保，員工卻在顧客表明欲保留收據後照樣撕爛，令本可用作便條記事的紙張，只能直接送往堆填，不但製造垃圾，更跟顧客對着幹。移民人士憑甚麼認為他們離港後情況會有所改善，莫非他們就是這班劣質之人？

外國的月亮並不特別圓，外國人也並不特別頂尖，美國紐約有人為爭奪車位出動棍棒和刀；英國有店員粗魯無禮，向顧客舉中指。哈佛醫學院臨床精神病學專家Martha Stout指出，社會上有4%的人毫無良知。香港地小人多，人口比外國密集，無禮之人當然會更加撞口撞面頻繁出現，人們應對此作出批評引導，讓他們改過遷善才是。